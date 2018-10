ROMA – Ecco dov’è finita Anna Moroni. La cuoca televisiva, braccio destro di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco su Rai1, aveva annunciato il suo addio al programma lo scorso giugno: “Mi sento in dovere di chiudere questa esperienza con Antonellina”, aveva annunciato ai telespettatori. E adesso si è scoperto dove è andata: è passata a Mediaset, dove, su Rete Quattro, condurrà in coppia con Davide Mengacci Ricette all’italiana, un programma culinario in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, a partire proprio da lunedì 22 ottobre.

Dopo l’addio di Antonella Clerici, insomma, Anna Moroni è passata alla concorrenza per una sfida con Elisa Isoardi e la sua nuova Prova del Cuoco anche a livello di orari, visto che i due programmi vanno in onda quasi in contemporanea.

Lo scorso giugno, intervistata dal settimanale Spy, Moroni aveva detto: “Mi sento quasi in dovere, credo sia giusto chiudere questa esperienza con Antonella. La trasmissione è nata con lei e io mi sento una sua creatura. Sono riconoscente nei suoi confronti e troppo affezionata a lei, quindi anch’io ho deciso di salutare il programma. Poi, sa, le vie del Signore sono infinite. Ma per adesso è una decisione irremovibile”. Ma non aveva parlato di passare alla concorrenza: “Farò qualcos’altro, aveva detto. Tornerò a fare la casalinga soddisfatta, mi occuperò dei miei nipoti e della mia scuola di cucina e poi, quando ci sarà l’occasione, tornerò a fare qualcosa anche in tv. Adesso, però, fatemi andare un po’ in vacanza”.