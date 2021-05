Anna Munafò, l’ex tronista di Uomini e Donne: “Ho 28 kg in più. La gente mi guarda. Ma siamo belle a prescindere”

L’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò si è sfogata sui social.

Anna Munafò, l’ex tronista di Uomini e Donne si sfoga su Instagram. Ecco perché

Anna Munafò, l’ex tronista di Uomini e Donne: “Siamo belle a prescindere”

Anna Munafò, racconta su Instagram, ha messo su qualche chilo e gli sguardi della gente non hanno mancato di metterlo in evidenza: “Ieri sono uscita dopo tanto tempo – ha scritto nella didascalia della condivisione – e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa “guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti. Si , ho 28 kg in più , che si vedono e che non nascondo , come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero . Siamo belle a prescindere, anzi bellissime”.