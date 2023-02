Anna Oxa, chi è l’iconica cantante anticonformista della musica italiana

Anna Oxa è una delle cantanti più conosciute del panorama musicale italiano. Iconica, anticonformista, fuori dagli schemi e con l’abilità di saper stupire, talvolta anche quella di far discutere, la cantante ha avuto una carriera brillante sia sul palco che sul piccolo schermo. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata di Anna Oxa.

Dove e quando è nata, età, biografia di Anna Oxa

Anna Oxa, all’anagrafe Anna Hoxha, è nata a Bari il 28 aprile del 1961. Ha 61 anni. La cantante ha origini albanesi, il padre infatti è un albanese originario di Kruja. Si è diploma al Liceo artistico Giuseppe De Nittis di Bari, coltivando già da bambina la sua passione per la musica. A 15 anni incide il suo primo 45 giri.

Marito, figli, curiosità, vita privata di Anna Oxa

La cantante si è sposata tre volte. Il primo matrimonio è quello con il musicista Franco Ciani, il secondo, dal 1999 al 2002, è quello con Behgjet Pacolli, imprenditore Kosovaro. L’ultimo matrimonio della cantante, dal 2006 al 2009, è quello con la sua ex guardia del corpo Marco Sansonetti. La cantante ha inoltre avuto una storia con il batterista Gianni Belleno, dal quale ha avuto due figli, Francesca e Qazim. Non sappiamo se attualmente la cantante abbia un compagno o meno.

La cantante è vegana. Nel 1986 ha fatto molto discutere la sua esibizione a Sanremo dopo aver mostrato l’ombelico. Per il suo ultimo matrimonio, quello con Marco Sansonetti, la cantante ha sfoggiato un insolito abito nero.

La carriera di Anna Oxa

La cantante debutta nel 1978, a Sanremo, con il brano Un’emozione da poco. Anna Oxa, seguendo una delle caratteristiche che più la contraddistinguono da sempre, si presenta vestita in stile punk con un look creato da Ivan Cattaneo. Da quel momento in poi la cantante ha sfoggiato nel corso della carriera molteplici look, cambiano spesso anche colore e taglio di capelli.

La cantante ha partecipato al Festival ben 14 volte, vincendo in due occasioni: la prima nel 1989 con il brano Ti lascierò e la seconda, nel 1999, con Senza pietà.

Ma nella carriera di Anna Oxa non c’è solo la musica. Ha lavorato infatti anche come conduttrice televisiva, presentanto programmi come Fantastico 9 con Enrico Montesano e il Festival di Sanremo nel 1994 con Pippo Baudo.

