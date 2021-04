“Dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle la Rai mi ha boicottata”. A denunciarlo è Anna Oxa che in una intervista al Corriere della Sera spiega così la sua prolungata lontananza dai riflettori.

La cantante, prossima ai 60 anni (li compirà il 28 aprile), da parte della Rai ci sarebbe stata una espressa volontà di estrometterla dalla tv.

Anna Oxa e l’infortunio a Ballando con le Stelle

Era il 2013 quando Anna Oxa, concorrente a Ballando con le Stelle, subì un infortunio in diretta tv. Il suo ginocchio ha ceduto durante l’esibizione e la cantante è caduta a terra.

Da allora, denuncia la cantante, “la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano”.

“Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso”, ha aggiunto. Il veto della Rai, secondo Anna Oxa, sarebbe stato imposto anche sul Festival di Sanremo.

Anna Oxa, la vita dopo la morte della madre

La cantante ha parlato anche del nuovo corso della sua esistenza: vive ora in Svizzera, immersa nella natura. “Io, ormai, vivo nella natura. Stare nel movimento della natura è essenziale per stare nel processo creativo”.

“Da quando è morta mia madre – spiega – io sono solo nel presente. Fin da bambina, mi sono sempre sentita parte di questa estrema, vasta, bellezza. Quando ci stai dentro, senti una sorta di fusione, dove non c’è bisogno di inventarsi dei ruoli, avere modelli e non c’è alcuna forma di giudizio”.

“È una condizione nota ai bambini, poi, crescendo, si comincia con: questo è giusto, questo è sbagliato; questo è buono o cattivo; e come dobbiamo giudicare e a chi dobbiamo appartenere…Inizia un percorso prestabilito che ci allontana totalmente dall’essere umano”.

Anna Oxa e l’amore: “I mariti sono inutili”

Con alle spalle tre matrimoni e una lunga storia d’amore con Gianni Belleno dei New Troll, padre dei figli Francesca e Qazim, Anna Oxa parla così dell’amore: “Tante idee sull’amore non appartengono all’amore, tipo: il possesso, il controllo di un altro, vivere l’altro come una stampella”.

“Per me, ci sono cose che vivi, comprendi e che poi non esistono più. Non hanno più la forma. Si sformano, diventano liquefatte come orologi di Dalì. I matrimoni sono stati parte di cose che vivevo in quel momento. Oggi, dico che due persone possono creare insieme, vivere intensamente, e che sarebbe interessante se avessero la stessa energia e la condividessero. Ma molte volte, quasi tutte, uno dei due serve per stimolare all’altro la fiamma persa dentro di sé”.

E conclude: “Sarebbe stato importante fare quest’intervista nel bosco davanti a casa. Le avrei detto: provi a sentire se lo sente, l’amore. L’amore è il profumo di un fiore, l’acqua che scorre, la foglia attraversata dal vento”.