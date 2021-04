Anna Tatangelo chi è: età, altezza, figli, Instagram, la storia con Gigi D’Alessio, fidanzato, Sanremo

Chi è Anna Tantangelo, la cantante e conduttrice protagonista di “Name That Tune” (“Indovina la canzone” ndr), il programma condotta da Enrico Papi.

Anna Tatangelo nasce a Sora in provincia di Frosinone il 9 gennaio 1987 e quindi ha 34 anni. Il suo segno zodiacale è il Capricorno. Il suo peso 53 chili la sua altezza 173 centimetri. Ha diversi tatuaggi: Il Gatto Silvestro sull’inguine, il nome del figlio sul collo, una chiave di violino sul polso destro, la scritta “Lavora per una causa e non per l’applauso. Vivi per esprimere e non per impressionare. Non ti sforzare di fare notare la tua presenza, piuttosto fai in modo che si noti la tua assenza” sulla schiena. E ancora: un ghepardo sempre sulla schiena, la croce sul polso, il cuore con la lettera P sulla caviglia. Il suo profilo Instagram ufficiale è @annatatangeloofficial

Anna Tantangelo, la carriera

I genitori di Anna Tatangelo non hanno a che fare con la musica dato che di professione sono dei produttori della ciambella sorana, il tipico prodotto da forno di Sora. E’ lei ad interessarsi di musica e a partecipare a soli 7 anni a concorsi canori sia provinciali che regionali. Nel 2001, a soli 14 anni, la Rai la sceglie per il “Girofestival” dove ha la possibilità di presentare il suo primo brano inedito “Dov’è il coraggio” e firmare il suo primo contratto discografico.

AnnaTantangelo a Sanremo con “Doppiamente fragili”

A 15 anni Anna vince il Festival di Sanremo nella categoria dei giovani con la canzone “Doppiamente fragili” (Anna parteciperà per otto volte a Sanremo nella sua carriera). La vittoria la porta a co-condurre con Pippo Baudo la trasmissione “Sanremo Top”. Nel 2002 duetta per la prima volta con Gigi D’Alessio nel brano “Un nuovo bacio”.

Carriera Nel 2003 esce il suo primo album “Attimo x attimo” e l’anno successivo duetta per la seconda volta con Gigi D’Alessio nel brano “Il mondo è mio” per l’edizione speciale del cartone animato firmato Disney, “Aladdin”. Finisce conduttrice della fascia pomeridiana di Video Italia. A questo punto inizia la carriera fatta di grandi successi che tutti conosciamo.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo sta insieme a Gigi D’Alessio dal 2006, fin da quando ha 19 anni. E’ lui il suo vero e unico amore importante. A rivelare la relazione al settimanale “Chi” la relazione tra i due è l’ex moglie di Gigi D’Alessio Carmela Barbato.

La relazione tra i due dura 15 anni. Nel 2010 nasce il loro figlio Andrea. Nonostante una breve riappacificazione nel 2018, la Tatangelo e D’Alessio ufficializzano la separazione a marzo del 2020. Da allora Anna si ritene felicemente single e smentisce tutte le notizie relative a presunti flirt.