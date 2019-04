Anna Tatangelo testimonial di bare, lo scherzo de Le Iene

ROMA – Anna Tatangelo testimonial… di bare? No, tranquilli, semplicemente la cantante è l’ultima vittima degli scherzi delle “Iene”. Scherzo di cui, in queste ore, è stata pubblicata una piccola anteprima.

Nell’anteprima si vede l’incontro tra la Tatangelo e il responsabile delle pompe funebri.

“A livello di marketing la trovo una cosa meravigliosa. Qui è più di un doppio senso”, dice il responsabile delle pompe funebri ad Anna invitandola a vedere le bare. “Ma io non voglio manco entrare, non capisco il nesso con il concerto.Che c’entra la fortuna sia con me con la cassa da morto? Quello voglio capire!”, risponde lei. Così la cantante se la prende con il suo agente, nostro complice. “Diego, stai scherzando?”, gli chiede. “Tu stai fuori, mi fai perdere mezza giornata per una roba del genere”. Ma lui è di tutt’altro avviso. “Alla fine se ci pensi non è sbagliata la comunicazione”.