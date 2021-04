Anna Valle chi è, età, marito, figli, malattia, Miss Italia, Instagram, dove vive e carriera dell’attrice

Chi è Anna Valle età, marito, figli, malattia, Miss Italia, Instagram, dove vive e carriera dell’attrice. Anna Valle questa sera è tra gli ospiti del programma Canzone Segreta in onda ogni venerdì su Rai Uno. Padrona di casa Serena Rossi, attrice amata nel mondo del cinema, della musica e della tv italiana.

Anna Valle età, biografia e profilo Instagram

Anna Valle nasce a Roma il 19 giugno del 1975 e ha 45 anni di età. E’ un’attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1995. Fino a tredici anni vive a Ladispoli a Roma. Da qui, dopo la separazione dei genitori, assieme alla madre e alla sorella, si trasferisce in Sicilia, a Lentini, paese d’origine della madre, stabilendovi la propria residenza. Studia al Liceo Classico Gorgia di Lentini e ha la sua prima esperienza teatrale recitando al Teatro greco di Siracusa, dove interpreta Mirrina in Lisistrata di Aristofane.

Diciannovenne, terminati gli studi liceali, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, ma interrompe gli studi nel 1995, quando Anna Valle viene eletta Miss Italia 1995, partecipando al concorso col titolo di Miss Sicilia.

Film e fiction con Anna Valle

Viene scelta per un ruolo da protagonista nella fiction TV Commesse (1999), con Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Successivamente partecipa ad altre fiction tv come protagonista, tra cui: Turbo (2000), Cuore (2001), Papa Giovanni e Per amore del 2002, Augusto e Soraya del 2003, Le stagioni del cuore (2004), Callas e Onassis (2005), Fuga per la libertà – L’aviatore (2008) e Nebbie e delitti 3 (2009).

Dopo aver girato nel 1996 il cortometraggio Le due bambole rosse di Alessandro Ingargiola, esordisce sul grande schermo con il lungometraggio Le faremo tanto male (1998) di Pino Quartullo. Poi seguono nel 2001 Sottovento!, SoloMetro Misstake e Carnera – The Walking Mountain. All’interpretazione televisiva, che la vede protagonista in diversi ruoli negli anni, Anna Valle affianca da tempo anche l’interpretazione teatrale.

Anna Valle, marito, figli e vita privata

Anna Valle è sposata dal 2008, suo marito è un avvocato e produttore di Vicenza, Ulisse Lendaro, è madre di Ginevra, nata il 20 aprile 2008, e di Leonardo, nato il 30 aprile 2013. Da anni è impegnata nel sociale ed è testimonial di diverse associazioni tra cui Mission Bambini e Change Onlus.

La malattia e i profili social Instagram di Anna Valle

Anna Valle ha da sempre detto di non possedere social an che se su Instagram soprattutto appaiono tante pagine con la scritta ufficiale. In realtà sono dei fake, come ha sempre detto l’attrice. Stesso discorso per la malattia. Mesi fa uscì la notizia, proprio tramite un profilo social di una sua presunta malattia. Tutto poi smentito da Anna Valle che disse: “Ciao a tutti. Mi trovo qui per ribadire un concetto molto importante, cioè che non posseggo nessun profilo social. Quello che alcuni di voi stanno seguendo sul web è soltanto un profilo falso. Non ci sono profili autorizzati né in modo ufficiale né in modo ufficioso da me, in nessun modo. E poi c’è un’altra notizia falsa che riguarda la mia salute. Si dice che io soffro di una patologia. Non è assolutamente vero. Per mia fortuna godo di ottima salute, che in un momento drammatico come questo non è una cosa da dare per scontata e neanche da trattare così superficialmente”.