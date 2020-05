Anna Valle a Vieni da me racconta carriera, amore e malattia (Frame da Rai)

ROMA – Anna Valle ospite di Caterina Balivo a Vieni da me racconta la malattia che l’ha colpita e le ha cambiato la vita per sempre.

L’attrice ed ex miss Italia soffre della sindrome del colon irritabile, una malattia che ha stravolto le sue abitudini.

Alla Balivo dice “il mio colon mi fa impazzire”: “Irritabile, lo chiamano i medici, è l’aggettivo che rende l’idea: è talmente suscettibile che basta poco per mandarlo in tilt”.

E spiega: “So che è un problema diffuso per il quale, in realtà, non c’è una soluzione definitiva!”.

La Valle racconta anche gli inizi della sua carriera, selezionata per Miss Italia mentre lavorava nel negozio di intimo di famiglia quando aveva 19 anni.

Una vittoria inaspettata, che l’ha portata a diventare attrice con l’esordio in televisione con la fiction “Commesse”.

“Mi intenerisce rivedermi, è un personaggio che mi piaceva moltissimo e mi sono trovata benissimo a lavorare con il cast, a partire dal regista Giorgio Capitani”, ha detto.

L’attrice rivela anche di sentire la mancanza di Fabrizio Frizzi, che la premiò come Miss Italia.

“Fabrizio aveva questa capacità di farti sentire a tuo agio, come se lo conoscessi da sempre e manca a tutti tanto”.

Anna Valle racconta la vita privata

Non è mancato un momento dell’intervista dedicata alla vita privata e in particolare all’incontro col marito Ulisse Lendaro, conosciuto a Vicenza.

“Era venuto a vedere uno spettacolo, una delle ragazze che lavorava allo spettacolo me lo ha presentato”, dice.

“Mi è piaciuto subito, poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo prodotto un film insieme, ed abbiamo iniziato così a frequentarci, fino a stare sempre insieme”, ha raccontato.

La Valle ha scelto di non essere sui social network, sottolineando di non avere alcun profilo social.

Una cosa che ci tiene a ribadire, data la presenza di un profilo fake a suo nome: “Abbiamo provato a fare capire che non sono io ma qualcuno ci casca ancora”. (Fonte: Rai)