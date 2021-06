Annalisa Chirico chi è: età, compagno, figli, Facebook, l’ex Chicco Testa, Montezemolo, Andrea Scanzi

Annalisa Chirico, chi è la giornalista ospite questa sera a Cartabianca su Rai Tre, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Età, compagno, figli, Instagram, l’ex Chicco Testa.

Dove e quando è nata Annalisa Chirico: biografia di Annalisa Chirico

Annalisa Chirico è nata il 27 giugno (segno zodiacale Cancro) del 1986 a Cisternino in provincia di Brindisi. Di professione fa la giornalista e negli ultimi tempi è un volto noto dato che viene spesso invitata in tv. E’ alta 183 centimetri per 60 chilogrammi di peso. Questa la sua pagina Facebook.

Compagno e figli, vita privata di Annalisa Chirico

Per quanto riguarda la vita privata, Annalisa Chirico in passato è stata legata sentimentalmente con Chicco Testa, l’ex Presidente Enel. Le sono stati attribuiti molti flirt (tra cui uno con Salvini) e non ha mai nascosto di essere stata diverse volte con uomini molto più grandi di lei. Annalisa non ha figli.

Nell’ottobre 2018 è stata paparazzata con Luca Cordero di Montezemolo su uno yacht da 3,5 milioni di euro. Nel commentare le foto, la Chirico ha detto: “Tra me e Luca c’è un affetto sincero, mi piace passare del tempo con lui. È un uomo vulcanico”.

A un Un giorno da pecora, nel giugno 2019, ha rivelato: “Sono single, forse un po’ innamorata. Da un paio di mesi mi faccio corteggiare da una persona, c’è un corteggiamento aperto, diciamo”. Dopo questa relazione misteriosa buio totale. Di Annalisa non si sa infatti se abbia o meno un compagno. Anche perché sui suoi social non pubblica nulla.

Annalisa Chirico, studi

Annalisa lascia la Puglia a 18 anni per andare a studiare a Roma all’università. Laureata in Scienze Politiche presso l’univrsità Luiss Guido Carli, durante gli anni universitari ha svolto un Erasmus di cinque mesi a Bruxelles per poi continuare dopo la laurea con un master in European Studies.

Il padre di Annalisa Chirico era un ex militare che ha lasciato molta liberta alle sue due figlie. Il padre, socialista craxiano, ha trasferito l’amore per la politica alla figlia.

Annalisa Chirico, dove ha scritto nella sua lunga carriera

La Chirico ha iniziato a scrivere alle scuole medie e non si è più fermata. Ha avuto svariate collaborazioni come giornalista (Il Giornale, Il Foglio e Panorama), ha realizzato un blog personale pubblicato su Panorama dal titolo “Politicamente scorretta” prima di approdare, da febbraio 2018, a Il Foglio.

La grande popolarità arriva grazie a diversi programmi televisivi come Tiki Taka, #CR4 – La repubblica delle donne e Matrix.

Annalisa Chirico, lo scontro con Scanzi

La Chirico e Andrea Scanzi hanno avuto diversi diverbi televisivi. Il più famoso è avvenuto su La7 nell’estate del 2020. Scanzi ha attaccato la Chirico dicendo: “Se voglio parlare di cose serie parlo con Telese e Parenzo non con lei”. La Chirico, alla frase di Scanzi ha replicato dicendo: “Lei vuole solo far vedere che è l’ennesimo maschilista, io glielo lascio fare”. Scanzi ha però proseguito: “Tu sei a Capri che te la godi e io sono qua che parlo con gli spettatori”.