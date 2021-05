Annalisa Minetti e gli occhiali che le ridanno la vista dopo la cecità: la testimonianza a Domenica Live

Annalisa Minetti mostra a Domenica Live gli occhiali che le ridanno la vista. Dopo tanti anni di cecità. La cantante è stata negli anni uno dei maggiori simboli della lotta degli ipovedenti. E finalmente è riuscita a coronare il suo sogno di tornare a vedere.

Annalista Minetti a Domenica Live con gli occhiali che le ridanno la vista

La Minetti è contentissima: “Con questi occhiali torni ad essere assolutamente autonoma”. Mentre parla con Barbara D’Urso, non riesce a trattenere la sua emozione: “Grazie a questi occhiali sono tornata a essere autonoma. C’è un dispositivo che funziona offline, non ha bisogno di Internet, di Google, di nulla. È tutto qui dentro e nell’arco di due secondi elabora il prodotto che ha davanti, legge e lo fa in maniera autonoma. Non sei tu a dover dire: ‘Voglio leggere’. Lui lo fa. E riconosce soprattutto i volti delle persone care. Io mi sono emozionata una cifra”.

Anche la mamma di Annalisa Minetti a Domenica Live

Nello studio di Domenica Live Annalisa non è sola: al suo fianco c’è la mamma Filomena. E in merito a questo la cantante dice: “Mi avvisano se c’è mia madre”. Naturalmente si riferisce agli occhiali.

Durante la puntata la cantante mostra anche in un filmato come funzionano i suoi occhiali. Per dimostrare l’efficacia degli occhiali, Annalisa Minetti fa finta di concedersi un aperitivo, del quale riesce leggere il menù: “Mi dà la sensazione di essere autonoma, di avere il controllo di me stessa”.