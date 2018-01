ROMA – Annalisa Minetti ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, su Canale Cinque, racconta la sua gravidanza e le sue paure, e annuncia felice: “Non trasmetterò malattia a mia figlia”.

Fra poco la cantautrice, attrice, modella ed ex atleta paralimpica diventerà mamma per la seconda volta: a marzo nascerà infatti Elena, che andrà a fare compagnia a Fabio, il primogenito di annalisa, nato 9 anni dall’unione con Gennaro Esposito.

Annalisa Minetti ha più volte raccontato le paure che hanno accompagnato questa seconda gravidanza, con il timore di trasmettere alla propria figlia la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare che l’hanno portata alla cecità. Ma così non sarà: “Abbiamo fatto un test per sapere se la piccola era sana e posso dire che non le trasmetterò la mia malattia”, ha annunciato a Barbara D’Urso, spiegando: “Lo abbiamo fatto per capire eventualmente come affrontare il problema, non come eliminarlo. Perché i problemi nella vita si affrontano”.

Durante il programma domenicale di Mediaset è stata mostrata anche una clip con le immagini di una ecografia tridimensionale: grazie ad essa Annalisa Minetti è riuscita a “vedere” la piccola Elena.