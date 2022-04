Annalisa Scarrone chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, Instagram, dove vive, Amici, biografia e carriera. La cantante Annalisa Scarrone è ospite questa sera 6 aprile del programma Le Iene. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone, nota come Annalisa, è nata a Savona il 5 agosto del 1985. Ha 36 anni. E’ alta 167 cm. A 8 anni inizia a studiare la chitarra classica, prendendo successivamente lezioni di pianoforte e flauto traverso. Dall’età di 14 anni si fa seguire per il canto da Danila Satragno, che diventerà sua vocal coach. Consegue poi la laurea in fisica presso l’Università degli Studi di Torino nel 2009.

Fidanzato, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Annalisa Scarrone

La cantante ha avuto una relazione con Davide Simonetta, autore e produttore musicale. I due si separano nel 2017: “Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che ora è finita. L’amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme”, ha rivelato la cantante durante un’intervista. Attualmente sembra che la cantante abbia una relazione con Marian Richiero, che lavora nel mondo della radio. La Scarrone non ha figli e vive in Liguria. Profilo Instagram: naliannalisa.

La carriera di Annalisa Scarrone

La cantante raggiunge una certa popolarità nel 2011, grazie alla sua partecipazione alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda e ottenendo il Premio della critica. Nel corso della sua carriera ha pubblicato sette album in studio: il primo nel 2011, Nali, e nel 2020 pubblica Nuda. Partecipa più volte al Festival di Sanremo: nel 2013 con il brano Scintille, nel 2015 con Una finestra tra le stelle, l’anno successivo con Il diluvio universale, nel 2018 con Il mondo prima di te e nel 2021 con Dieci.

