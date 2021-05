Annamaria Bernardini de Pace chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Raoul Bova, vita privata

Chi è Annamaria Bernardini de Pace, età, dove e quando è nata, marito, figli, Raoul Bova, vita privata. L’avvocato infatti è tra gli ospiti di Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi e in onda ogni mercoledì sera su Rete Quattro in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Annamaria Bernardini de Pace

Annamaria Bernardini de Pace è nata a Perugia il 23 aprile del 1948 e ha 73 anni di età. E’ un avvocato e saggista italiana. Di origini pugliesi (padre leccese magistrato, Nicola, e madre di Monopoli avvocato, Isabella Bellisario), Annamaria Bernardini de Pace è un avvocato del foro di Milano, esperta di diritto di famiglia e della persona.

Come pubblicista fu al Giornale tra il 1987 e il 1999 e, successivamente alla Voce e all’Indipendente per poi tornare al Giornale. Fu consigliere dell’ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1995 al 1998. Altre collaborazioni sono con l’allegato IO Donna del Corriere della Sera, con i settimanali Oggi e House 24 e i quotidiani Libero e Il Sole 24 ORE. La sua più recente attività editoriale è la cura della rubrica Coppie di fatto sul settimanale Chi. Come scrittrice ha pubblicato opere divulgative sul diritto di famiglia e della persona.

Vita privata, marito e figli di Annamaria Bernardini de Pace

Annamaria Bernardini de Pace è stata sposata dal 1970 al 1976 con l’avvocato Francesco Giordano, suo professore di Storia del diritto romano, ha due figlie: Francesca e Chiara Giordano. Quest’ultima ex moglie dell’attore Raoul Bova dal 2000 al 2013. È membro del Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria dal 1987 e consigliere della Società di Psicologia Giuridica di Padova.

La notorietà pubblica è stata raggiunta in occasione della difesa di clienti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana. Ha lanciato nell’ottobre 2012 il progetto Dall’amore all’amore, blog legato a iniziative editoriali e corsi prematrimoniali non religiosi.