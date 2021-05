Anni 20, Salini furioso per il servizio Rai contro l’Europa. Giorgia Meloni: “Vogliono la Corea del Nord”

L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini sarebbe ”furioso”, a quanto si apprende, per un servizio smaccatamente antieuropeista andato in onda ieri sera nel corso di Anni 20, il magazine settimanale di Rai2 condotto da Francesca Parisella. Sempre a quanto si apprende sarebbero in arrivo ”provvedimenti”. Si trattava di un servizio che criticava aspramente una serie di provvedimenti dell’Unione europea con toni sarcastici.

Anni 20, Salini furioso per il servizio Rai contro l’Europa. Ecco cosa è successo

Cosa dice il servizio?

Nel servizio si partiva dagli ultimi provvedimenti dell’Ue in materia di cibo, per poi passare passare al piano vaccini. “Cosa offre oggi la casa? Una selezione di tarme essiccate a colazione, una tazza di latte ai piselli per merenda e a fine cena un gustoso biscotto di farina di vermi inzuppato in un bel calice di vino annacquato. Un film dell’errore? No, è il menu à la carte che ci propone l’Europa”.

E ancora: “Una svolta green buona solo a colpire la dieta mediterranea e a far ingrassare gli affari delle multinazionali”.

“Ma l’Europa – continua – vuole anche ben altro. Ci ha chiesto di fidarci del piano vaccini: il risultato? Siamo ancora chiusi col coprifuoco, mentre l’Inghilterra brinda alla libertà. Con il recovery fund poi il pacchetto europeo prescrive non solo debiti, riforme e nuove tasse, ma ci chiede anche di munirci di bavaglio, raccomandando una sorta di ddl Zan in scala continentale”.

Anni 20, Salini furioso per il servizio Rai contro l’Europa. Le proteste del Partito Democratico

“Mi è sembrato incredibile trovare tanta propaganda e superficialità in un servizio della TV pubblica. Poi ho visto che la trasmissione si intitola “Anni Venti” e ho capito. Evidentemente non è servizio pubblico ma un omaggio alla propaganda degli anni Venti del secolo scorso”. Così su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Europa e Affari internazionali nella Segreteria del PD, commenta la trasmissione “Anni ’20” andata in onda ieri sul secondo canale della Rai.

“L’ Agcom intervenga subito e aggiunga la trasmissione “Anni venti” alla lista degli episodi da citare nel novellare la delibera con cui sanzionò la Rai per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto del Servizio pubblico”. Così su twitter Antonio Nicita, segreteria nazionale del Pd.

Anni 20, Salini furioso per il servizio Rai contro l’Europa. Le parole di Giorgia Meloni

“Il Pd grida allo scandalo e invoca il bavaglio contro la trasmissione “Anni ’20” per questo servizio sarcastico che osa criticare l’Unione Europa. A quanto pare – per la sinistra – il diritto di critica è un privilegio riservato solo a chi la pensa come loro. Vogliono trasformarci nella Corea del Nord e la cosa più grave è che i vertici della Rai, il servizio pubblico pagato con i soldi degli italiani, piuttosto che difendere il pluralismo fanno sapere di essere pronti alla censura. Questa è la loro libertà di pensiero”. Lo scrive su Fb il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.