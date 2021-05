Anselma Dell’Olio chi è, età, altezza, marito Giuliano Ferrara, figli, vita privata, David di Donatello per il miglior documentario, vero nome, biografia e carriera (foto da video)

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Anselma Dell’Olio

Anselma Dell’Olio, pseudonimo di Selma Jean Dell’Olio, è nata a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, nel 1941 (età 80 anni). E’ una giornalista, traduttrice, critica cinematografica e regista. Non abbiamo informazioni né sul suo peso, né sulla sua altezza.

Il marito Giuliano Ferrara, i figli: vita privata di Anselma Dell’Olio

E’ sposata con il giornalista Giuliano Ferrara. Si sono sposati al Campidoglio di Roma nel 1987. Non dovrebbe avere figli ma non abbiamo informazioni in merito perché la Dell’Olio è molto riservata sulla sua vita privata. Preferisce parlare della sua professione.

Nel 2018 conquista il David di Donatello nella sezione documentario per la regia di La lucida follia di Marco Ferreri. Ha recitato una piccola parte in Ciao maschio di Marco Ferreri e ha contribuito alla scrittura dei dialoghi in film di Federico Fellini, Francesco Rosi, Mario Monicelli e di Marco Ferreri.