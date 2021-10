Anticipazioni del Grande Fratello Vip di oggi, venerdì 22 ottobre: Raffaella Fico sarà eliminata?

Anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip 6 di questa sera, venerdì 22 ottobre: Raffaella Fico rischia l’eliminazione. In nomination ci sono anche Carmen Russo e Miriana Trevisan.

Venerdì 22 ottobre torna in prima serata su Canale 5, sempre in diretta tv, un nuovo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip di oggi, venerdì 22 ottobre

Secondo le anticipazioni questa sera ci sarà, come in ogni puntata, una nuova eliminazione definitiva dal programma. A farne le spese potrebbe essere la bella Raffaella Fico. Che però non è l’unica concorrente ad essere stata nominata.

In nomination, infatti, ci sono anche Carmen Russo e Miriana Trevisan. A decidere chi dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello saranno, come sempre, i telespettatori attraverso il televoto.

Anticipazioni del Grande Fratello Vip di oggi, 22 ottobre: Raffaella Fico a rischio eliminazione

A mettere a rischio la partecipazione di Raffaella Fico sono le ripetute liti con Soleil Sorge, una delle concorrenti più amate di questa sesta edizione del GF Vip.

Ma nella puntata che andrà in onda in diretta questa sera, venerdì 22 ottobre, ci sarà anche una nuova nomination, in vista della puntata di lunedì 25 ottobre.

Le liti tra Alex Belli e Katia Ricciarelli

Troveranno poi spazio gli sviluppi dei rapporti sempre più tesi tra Alex Belli e Katia Ricciarelli. Dopo i rimproveri della cantante lirica, ex moglie di Pippo Baudo, i due si sono scontrati con asprezza e l’attore ha minacciato di lasciare la Casa.

Il rapporto discusso tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Questa sera si saprà di più anche del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che durante questa settimana sono stati protagonisti di un appassionato bacio. Questa relazione, però, secondo le indiscrezioni che girano sul web, non piacerebbe a chi è vicino al figlio di Patrizia Mirigliani.

Lo staff di Nicola Pisu ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post contro Miriana Trevisan, definita “strega che ammalia”. Come reagirà Nicola Pisu a queste parole? Lo scopriremo questa sera, alle 21:35, su Canale 5.