Anticipazioni finale Isola dei Famosi: chi sono i finalisti, il televoto, dove vederla in tv

Le anticipazioni della finale dell’Isola dei Famosi, in onda questa sera in prima serata: vediamo chi sono i finalisti e il televoto. Questa sera in studio con Ilary Blasi si saprà chi sarà il nuovo vincitore del reality show. Con lei in studio come sempre per questa edizione ci sono come opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Anticipazioni finale Isola dei Famosi: i finalisti

Nell’ultima puntata tre le eliminazioni totali: Roberto Ciufoli che ha perso al televoto contro Isolde Kostner, Miryea Stabile che ha perso contro Valentina Persia (che è diventata la quinta finalista) e che ha dovuto abbandonare Cayo Paloma, sede dell’ultima settimana del reality. Poi tra Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, entrambe su Cayo Paloma, un televoto flash ha scelto che la campionessa Kostner dovesse essere eliminata.

Ecco quindi chi sono i finalisti dell’Isola dei Famosi

Andrea Cerioli

Ignazio Moser

Awed

Matteo Diamante

Valentina Persia

Beatrice Marchetti

Tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi

Questi tutti i concorrenti che avevano iniziato il reality:

Angela Melillo

Fariba Tehrani

Rosaria Cannavò

Francesca Lodo

Emanuela Tittocchia

Ubaldo Lanzo

Gilles Rocca

Manuela Ferrera

Vera Gemma

Paul Gascoigne

Elisa Isoardi

Brando Giorgi

Beppe Braida

Daniela Martani

Akash Kumar

Ferdinando Guglielmotti

Isola dei Famosi dove vederlo: diretta tv e streaming

L’Isola dei Famosi andrà in onda in diretta tv su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play. Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le repliche delle puntate. Le immagini sono trasmesse da Cayo Cochinos con l’inviato Massimiliano Rosolino mentre in studio conduce Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.