Anticipazioni Grande Fratello Vip puntata di oggi lunedì 15 febbraio: televoto e terzo finalista

Le anticipazioni per la puntata del Grande Fratello Vip in onda oggi, lunedì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5. Tra televoto, il terzo finalista e soprattutto tanti confronti in diretta, si preannuncia una puntata ricca di contenuti quella di oggi del Grande Fratello Vip.

Anticipazioni Grande Fratello Vip di oggi, il televoto

Questa sera al Grande Fratello Vip al televoto, per aggiudicarsi il posto in finale, ci sono Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. Il pubblico da casa dovrà decidere chi salvare e quindi mandare direttamente alla finale che ci sarà il primo marzo. Favorito sembra essere Tommaso Zorzi. I due concorrenti che già di diritto hanno avuto accesso alla finale del Grande Fratello Vip sono Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, il confronto

Come riportano le anticipazioni nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip ci sarà anche un confronto che si preannuncia incandescente. Nella Casa tornerà infatti Maria Teresa Ruta, record di nomination e sempre salvata dal pubblico, ma che nell’ultima puntata è stata eliminata.

L’attesa maggiore è incentrata soprattutto su quello che sarà il confronto tra la Ruta e Tommaso Zorzi: quest’ultimo, infatti, la scorsa settimana l’ha nominata e in questo modo l’ha mandata in nomination. alla fine Maria Teresa Ruta è stata eliminata.

Maria Teresa Ruta se la prende con Stefania Orlando

Nella scorsa puntata Maria Teresa Ruta se l’è presa con l’amica Stefania Orlando: “Dovevi lasciare che Tommaso mi dicesse della nomination”. La Orlando: “Ma cosa cambiava? Io l’ho fatto per non darti un altro dolore dopo Malgioglio e Baccini, ma poi lui è libero di fare quello che vuole”.

Infine ha abbracciato Tommaso Zorzi e ha detto: “L’amico, l’amico vero”. Guenda Goria, sua figlia, in studio ha pianto. Poi ha accusato pesantemente i concorrenti rimasti in gara: “E’ stata presa di mira da tutti, dentro e fuori la casa, sono arrabbiata nera molto più che per la mia eliminazione”. “La finale la meritavano tutti quelli partiti a settembre, non è giusto che non sia lì insieme agli altri. E’ una grande donna, ha fatto tutto per tutti, non è giusto!”.