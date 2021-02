Anticipazioni Grande Fratello Vip puntata venerdì 5 febbraio 2021: televoto, eliminati, finale e lutto Dayane Mello

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di stasera venerdì 5 febbraio 2021. Sarà una puntata particolare, perché in settimana c’è stata la notizia della morte di Lucas Mello, fratello di Dayane. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta pertanto vivendo giorni di lutto.

I concorrenti hanno manifestato l’intenzione di anticipare la finale della trasmissione. La portavoce della richiesta dovrebbe essere Samantha De Grenet. Che stasera è al televoto con Maria Teresa Ruta. Anticipare la finale potrebbe permettere a Dayane Mello di abbandonare la casa per volare in Brasile. Senza falsare la gara, visto che Dayane è una dei finalisti in gara. Cosa deciderà la produzione?

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata stasera venerdì 5 febbraio: il televoto

Attualmente al televoto ci sono Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. Ma i concorrenti non sanno che la meno votata tra le due coinquiline non sarà eliminata, ma andrà direttamente in nomination nella prossima puntata. Quella di lunedì 8 febbraio.

Ma non è finita qui. Alcuni rumors dicono che potrebbe partire anche un nuovo televoto per decretare un altro finalista di questa edizione, che si aggiungerà a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Grande Fratello Vip: prima puntata dopo la morte del fratello di Dayane Mello

Come detto, sarà la prima puntata dopo la morte di Lucas Mello. E i concorrenti, oltre a consolare Dayane, hanno discusso sulla possibilità di mandare avanti lo show. Perché vogliono uscire dalla casa? Per permettere a Dayane Mello di poter andare in Brasile a vivere il proprio lutto. Infatti ha detto ai suoi coinquilini di non poter andare in Brasile (dove il fratello Lucas è morto in un incidente stradale) perché poi non potrebbe tornare in Italia. Per le regole anti Covid. Dunque una decisione sofferta per aiutare una coinquilina che sta soffrendo. Come andrà a finire?

