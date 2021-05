Anticipazioni Isola dei Famosi 2021, puntata 31 maggio 2021: Isolde Kostner e Matteo Diamante a rischio eliminazione e Cayo Paloma… Il reality show si avvicina al suo rush finale. Sarà importante conoscere il verdetto della nomination in corso.

L’Isola dei Famosi 2021 è condotta da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini (che ha saltato le prime puntate per il Covid) e Tommaso Zorzi (vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip).

Anticipazioni Isola dei Famosi 2021, chi esce tra Isolde Kostner e Matteo Diamante?

Il momento clou della serata sarà il verdetto sulle nomination. Abbandonerà l’isola uno tra Isolde Kostner e Matteo Diamante. In realtà questo non è esatto. Nel senso che l’eliminato di turno potrebbe decidere di restare in gara accettando la permanenza su Cayo Paloma. Un po’ come quando vieni eliminato dalla Champions League perché sei arrivato terzo nel girone ma hai la possibilità di restare in Europa disputando l’Europa League.

Ricordiamo che in questo momento su Cayo Paloma, che è una spiaggia di un’isola vicino a quella principale, si trovano Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. Infatti entrambi hanno deciso la via di questo ripescaggio per provare a vincere il reality show dalla porta di servizio.

Anticipazioni Isola dei Famosi 2021, i concorrenti ancora in gara e quelli in studio

Sono invece definitivamente fuori dai giochi sia Francesca Lodo che Emanuela Tittocchia. Entrambe saranno presenti in studio insieme a Ilary e ai suoi opinionisti fissi di cui abbiamo parlato sopra.

Quindi, facendo un riassunto, restano in gioco per il trionfo finale i seguenti concorrenti: Awed, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Ignazio Moser.