Anticipazioni Isola dei Famosi 22 marzo 2021: Elettra Lamborghini in studio, Andrea Cerioli (ex tronista Uomini e Donne) nuovo concorrente?. Nella puntata odierna, la Lamborghini è attesa in studio dopo aver sconfitto il Covid.

Infatti, la scorsa puntata la Lamborghini ha partecipato all’Isola dei Famosi 2021 collegata da casa in diretta streaming. Adesso ha archiviato il Covid ed è pronta a presentarsi in studio.

Nella puntata precedente dell’Isola dei Famosi 2021, è stato eliminato Ferdinando Guglielmotti dopo un testa a testa con Drusilla Gucci. Stasera lascerà l’Isola dei Famosi 2021 uno tra Melillo e Kumar.

Ricordiamo che Ferdinando non è stata eliminato definitivamente ma è stato spedito su Parasite Island, insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi. Ma ovviamente gli altri naufraghi non conoscono l’esistenza di quella isola parallela a quella principale.

Tuttavia, dopo la diretta, c’è stato un colpo di scena: Guglielmotti si è pentito di aver accettato Parasite Island e si è ritirato definitivamente dal reality show. E’ il secondo ad alzare bandiera bianca dopo Ciufoli (out per infortunio).

Ciufoli potrebbe rientrare in gara dopo aver smaltito l’infortunio alla spalla rimediato in seguito ad uno scontro con Kumar durante una prova fisica del reality show.

Guglielmotti ha deciso di ritirarsi di sua spontanea volontà. Il suo addio non era previsto e quindi potrebbe essere rimpiazzato da Andrea Cerioli, ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne.

Dobbiamo usare il condizionale perché la redazione dell’Isola dei Famosi 2021 non ha né confermato, né smentito questa notizia. Ma Cerioli ha pubblicato alcune storie su Instagram dove fa intendere che è in isolamento fiduciario in hotel prima di partecipare ad un nuovo programma televisivo.

“SONO NEGATIVA!!!! 🖕🏽🙏🏽🎉Ho combattuto questo BASTARDO!!!🖕🏽🖕🏽Finalmente posso dire che non c’é né COVIDDIII!!! FANGULOO MALEDETTO!!!

🤣Ragazzi questo virus é un BASTARDO! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persone che si é sempre protetta al 100%… quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… io personalmente appena l ho saputo ho pianto tutto il giorno, e cosí anche al secondo tampone ( che credevo uscisse negativo)… SI STA MALE, mentalmente e fisicamente… ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia DA SOLI…

le ore e i giorni non passano mai…vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi… non é bello e non é uno scherzo… potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo… ma adesso inutile piangere sul latte di soya versato… proteggetevi.🍀🙏🏽

Io ne sono uscita sana e salva e non l ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo❤️ ogni giorno in piú su questa terra é sempre un regalo❤️adesso ho solo voglia di abbracciare il mio maschio👩‍❤️‍💋‍👨 e vedere il mio angioletto dagli occhi blu ( Dadi 🐴 ) e tornare a vivere❤️ grazie per tutto questo🙏🏽❤️ qui vi lascio il meglio delle mie giornate deliranti…un ricordo di queste giornate interminabili….”.