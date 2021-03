Anticipazioni L’Isola dei Famosi: Emanuela Tittocchia sarà una nuova concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. A rivelarlo in anteprima è stato il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti.

Riccardo Signoretti ha fatto un’altra interessante rivelazione. Il direttore ha anche fatto presente che Emanuela Tittocchia potrebbe cambiare idea durante le visite mediche: “Sarà una nuova concorrente, sempre che non cambi idea alle visite mediche martedì…” ha scritto su Instagram.

Come riferito sempre su Instagram da il direttore del settimanale Nuovo, la finalissima de L’Isola dei Famosi dovrebbe andare in scena il 7 giugno. Inoltre Signoretti ha parlato anche di nuovi naufraghi pronti a sbarcare sull’Isola dei Famosi. Riccardo Signoretti ha infatti parlato di almeno tre possibili nuovi arrivi a Cayo Paloma oltre Emanuela Tittocchia.

Chi è Emanuela Tittocchia: età, vita privata e carriera

Emanuela Tittocchia, 50 anni, nata nel 1970 a Torino, prima di approdare all’Isola dei Famosi in qualità di nuova concorrente, è stata per anni una delle protagoniste della soap “Centovetrine“, dove interpretava il ruolo di Carmen Rigoni.

Recita in seguito in “Ho sposato uno sbirro” e diventa curatrice di varie rubriche. La sua carriera è poi continuata come opinionista fissa nelle trasmissioni di Federica Panicucci e Barbara d’Urso per parlare dei temi più disparati. La donna ha anche avuto una lunga storia d’amore con Fabio Testi. Una storia finita nel 2008 quando partecipò alla terza edizione de La Talpa. L’attrice lasciò il compagno in diretta tv dopo aver scoperto alcune foto scattate al suo fidanzato dai paparazzi che lo ritraevano insieme ad un’altra donna.

Dopo questa relazione, Emanuela ha avuto un flirt con il modello Thyago Alves di ben 14 anni più giovane di lei. Nel 2017 ha iniziato una relazione con Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello. Emanuela Tittocchia ha avuto in seguito una relazione con Mariano Catanzaro, che aveva partecipato a Uomini e Donne sia come tronista che come corteggiatore.