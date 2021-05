Anticipazioni Isola dei Famosi puntata di oggi lunedì 10 maggio: nomination, televoto, eliminati

Le anticipazioni della puntata di oggi dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 10 maggio in prima serata su Canale 5: le nomination e il televoto. Come ormai ogni lunedì va infatti in scena la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, giunta alla sua sedicesima puntata. In studio a condurre c’è Ilary Blasi in compagnia degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Anticipazioni Isola dei Famosi lunedì 10 maggio, le nomination

I naufraghi attualmente in nomination sono Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani. Il pubblico da casa dovrà attraverso il televoto dovrà quindi decidere chi eliminare tra i tre. I concorrenti dell’Isola sono stati divisi in due fazioni: i Primitivi formati da Andrea Cerioli, Angela Melillo, Beatrice Marchetti, Francesca Lodo, Ignazio Moser, Miryea Stabile e Valentina Persia. Poi gli Arrivisti composti da Awed, Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani, Isolde Kostner, Matteo Diamante, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò.

Isola dei Famosi, Iva Zanicchi ci sarà?

Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi Iva Zanicchi lascia lo studio nel bel mezzo della diretta, a causa di una forte insofferenza che non poteva sopportare. Il motivo non è grave come in molti hanno ipotizzato al momento dell’abbandono della famosa cantante. La Zanicchi, per precauzione su consiglio di un medico, ha preferito tornare a casa e recarsi al pronto soccorso dopo la puntura di una vespa. Una puntura di vespa che le ha causato una reazione allergica indesiderata. Tommaso Zorzi ha accompagnato Iva nei camerini mentre Ilary Blasi l’ha salutata con affetto, seguita dal pubblico in studio. Vedremo se questa sera sarà in studio.

Dove vedere l’Isola dei Famosi in tv e streaming

L’Isola dei famosi è trasmesso in diretta in prima serata su Canale 5 per la puntata serale, mentre le strisce day-time sono affidate a Canale 5 e Italia 1, mentre su La5 e su Mediaset Extra, viene trasmesso il day-time con aggiunta di materiale inedito con il titolo de L’isola dei famosi – Extended Edition. Le puntate sono tutte disponibili su Mediaset Play. L’isola dei famosi terminerà il 7 giugno 2021.