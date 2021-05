Anticipazioni Isola dei Famosi puntata di oggi lunedì 17 maggio: nomination, eliminati, televoto

Le anticipazioni per la diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi, in onda oggi lunedì 17 maggio: le nomination, gli eliminati, il televoto. Come ogni lunedì va infatti in onda il reality show condotto da Ilary Blasi, in prima serata su Canale Cinque. In studio come opinionisti ci saranno come sempre Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Anticipazioni Isola dei Famosi lunedì 17 maggio: le nomination

Ignazio Moser, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli sono i nominati della 17esima puntata de L’Isola dei Famosi. Ignazio Moser finisce al televoto perché perde la sfida leader contro Isolde Kostner. Roberto Ciufoli invece è quello che riceve più nomination dai parte dei suoi compagni. Infine Andrea Cerioli viene nominato direttamente da Isolde Kostner, che in quanto leader può godere della possibilità di mandare direttamente un naufrago al televoto. Vedremo quindi chi tra i tre sarà eliminato con il televoto.

Sondaggio Isola dei Famosi: chi vince l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi?

Secondo StarCasinò Awed, il giovane youtuber, è in vetta alla classifica: la sua vittoria è quotata a 2,75. La vittoria di Andrea Cerioli è quotata a 3,50. A pari merito con Cerioli, anche la vittoria di Ignazio Moser è data a 3,50. Sono quasi senza speranze per la vittoria finale Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò, la cui vittoria spicca a 50,00, e non sorprende, infatti, che siano entrambe in nomination.

Isola dei Famosi dove vederlo: diretta tv e streaming

L’Isola dei Famosi andrà in onda in diretta tv su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play. Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le repliche delle puntate. Le immagini sono trasmesse da Cayo Cochinos con l’inviato Massimiliano Rosolino mentre in studio conduce Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.