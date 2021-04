Anticipazioni Isola dei Famosi puntata di oggi lunedì 19 aprile: nuovi naufraghi, eliminati, televoto

Anticipazioni Isola dei Famosi: puntata di oggi lunedì 19 aprile. C’è grande attesa per questa puntata, perché potrebbero arrivare due nuovi naufraghi. Concorrenti che erano stati annunciati nelle scorse settimane, senza specificare la data di arrivo.

Come ogni puntata, ci sarà una eliminazione, a meno che più di un concorrente non si ritiri. La settimana scorsa, per esempio, si sono ritirati Elisa Isoardi e Brando Giorgi, durante la diretta. E Beppe Braida “in differita”.

Anticipazioni Isola dei Famosi: eliminati, nomination, televoto

I naufraghi che rischiano di essere eliminati sono Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti. Le due sono finite in nomination durante l’ultima puntata e ora sarà il televoto chi si salverà. Grande attesa anche per le nuove nomination, che stabiliranno quali concorrenti saranno in bilico la prossima settimana.

Isola dei Famosi: Vera Gemma e Miryea Stabile legano con Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti

Vera Gemma e Miryea Stabile sono tornaate in gioco dopo aver vinto la prova ricompensa. Tuttavia non hanno legato con i concorrenti che le avevano di fatto eliminate. Ma con alcuni sì: Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti, non a caso le ultime due naufraghe in nomination. Con loro Vera e Miryea hanno deciso di dividere uova e patate, gli alimenti vinti con la prova ricompensa.

Una decisione che non è piaciuta a tutti: Andrea Cerioli ha detto che sarebbe stato più giusto ripartire il cibo tra tutti i naufraghi.

Isola dei Famosi: Valentina Persia e il razzismo, Paul Gascoigne e la spalla

Valentina Persia dovrà probabilmente difendersi dalle accuse di razzismo nei confronti di Fariba Tehrani. La Persia l’aveva imitata, calcando la mano sulle origini e l’accento di Fariba (originaria dell’Iran).

Occhi puntati anche su Paul Gascoigne, che si era fatto male alla spalla ed è dovuto uscire per farsi curare. Una votla rientrato, però, l’ex giocatore inglese pare essersi adagiato e, con la scusa della spalla dolente, partecipa poco alle attività di gruppo (specie quelle stancanti).

Isola dei Famosi puntata 19 aprile: dove vederla in diretta tv e streaming

L’Isola dei Famosi andrà in onda in diretta tv su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play. Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le repliche delle puntate.