Anticipazioni Isola dei Famosi puntata di oggi lunedì 3 maggio: televoto, nomination, eliminati

Anticipazioni Isola dei Famosi, puntata di oggi lunedì 3 maggio 2021. Chi sarà il naufrago eliminato (o gli eliminati)? Chi è in nomination, chi rischia al televoto.

Anticipazioni Isola dei Famosi 3 maggio: nomination e televoto

In nomination ci sono Gilles Rocca (che lo ha chiesto lui esplicitamente), Rosaria Cannavò (la prima nominata tra gli Arrivisti) e Roberto Ciufoli. Sarà il televoto a stabilire chi sarà eliminato e chi si salverà.

Isola dei Famosi, prossima puntata venerdì e non giovedì

A partire da venerdì 7 maggio, L’Isola dei Famosi non andrà più in onda il giovedì. Il reality stava andando in onda in differita da quando è iniziata la nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola in onda su Tele Cinco al quale partecipano anche Valeria Marini e Gianmarco Onestini.

Cosa è successo nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi?

Ecco i momenti salienti dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda giovedì 29 aprile:

Ignazio Moser sbarca sull’Isola e fa il gioco del bacio in apnea con Francesca Lodo. Grazie alla prova la Lodo vince un piatto di pasta al ragù come ricompensa;

Andrea Cerioli vince la sfida di resistenza contro Matteo. Grazie a lui, i Primitivi ottengono un messaggio in bottiglia da parte di un loro familiare:

Mireya si chiarisce e riavvicina alla madre. La stessa Mireya è la preferita del televoto. A salvarla sarà il pubblico;

immunità per Angela Melillo grazie ad una prova di resistenza. Andrea Cerioli è il secondo classificato.

Dove vedere l’Isola dei Famosi: diretta tv e streaming

L’Isola dei Famosi andrà in onda in diretta tv su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play. Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le repliche delle puntate.

Le immagini sono trasmesse da Cayo Cochinos con l’inviato Massimiliano Rosolino mentre in studio conduce Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.