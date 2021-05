Anticipazioni Isola dei Famosi puntata di oggi venerdì 21 maggio: nomination, eliminati, televoto

Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi per la puntata di oggi, venerdì 21 maggio, in onda in prima serata su Canale Cinque: nomination, eliminati, televoto. Come ogni lunedì e venerdì va in onda il reality condotto da Ilary Blasi con in studio gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Anticipazioni Isola dei famosi venerdì 21 maggio: le nomination e il televoto

Nella scorsa puntata queste le nomination: Cerioli nomina Rosaria. Rosaria vota Myrea, Valentina fa il nome di Rosaria. Matteo vota Andrea, Myrea nomina Rosaria. Moser nomina Rosaria. Fariba nomina Rosaria. Angela vota Myrea. Il leader Awed vota Isolde. Vederemo cosa dirà il televoto.

Roberto Ciufoli intanto approda su Playa Imboscadissima e mentre le due ragazze (Francesca Lodo e Beatrice Marchetti) ammettono che vorrebbero restare da sole, Ciufoli accetta la sfida: “Resto”. Si apre il televoto. E a lasciare il reality è Francesca Lodo.

Cambio programmazione per L’isola dei famosi: salta la puntata del 28 maggio

Intanto le anticipazioni rivelano che l’Isola dei Famosi andrà in onda una sola volta, ovvero solo il lunedì 24 maggio. Il reality dovrà lasciare spazio alla puntata speciale de Il Segreto. La soap opera spagnola, in vista della chiusura definitiva, tornerà in onda nella fascia serale. La sera del 28 maggio sarà l’ultima puntata. L‘Isola dei famosi tornerà come di consueto il prossimo 31 maggio. La finalissima è attesa per il 7 giugno e il pubblico da casa non vede l’ora di scoprire chi porterà a casa la vittoria.

L’Isola dei famosi, crollo degli ascolti

Dopo un buon esordio, con una media di circa 3,2 milioni di spettatori e uno share pari 19%, il reality ha subito un calo di spettatori. Alcune puntate sono arrivate ad una soglia di circa 2 milioni di spettatori, numeri che non hanno permesso a Mediaset di battere la concorrenza. Stando alle prime anticipazioni di palinsesti, il programma il prossimo anno dovrebbe comunque tornare, dato che i diritti per la messa in onda sarebbero stati acquistati.

Isola dei Famosi dove vederlo: diretta tv e streaming

L’Isola dei Famosi andrà in onda in diretta tv su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play. Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le repliche delle puntate. Le immagini sono trasmesse da Cayo Cochinos con l’inviato Massimiliano Rosolino mentre in studio conduce Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.