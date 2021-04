Anticipazioni Isola dei Famosi puntata lunedì 26 aprile: naufraghi eliminati, nomination, televoto

Le anticipazioni della puntata dell’Isola dei Famosi in onda questa sera lunedì 26 aprile. Come ogni lunedì e ogni giovedì va in scena l’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi e in tv in prima serata su Canale Cinque. In studio come sempre anche Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Anticipazioni Isola dei Famosi puntata lunedì 26 aprile

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, questa sera nella puntata dell’Isola dei Famosi, l’eliminato lascerà definitivamente il programma. Infatti in nomination questa settimana ci sono Vera Gemma e Fariba. Entrambe hanno già avuto la possibilità di viversi l’esperienza in varie isole. Quindi una delle due dovrà lasciare il programma e tornare in Italia.

In questa nuova puntata del reality verranno mostrate delle clip con l’accoglienza riservata ai nuovi naufraghi. In bilico c’è ancora un nuovo ingresso. Si tratta di quello di Ignazio Moser che momentaneamente è bloccato in Messico. Poi come di consueto verso la fine del programma, andranno in scena le classiche nomination.

Isola dei Famosi: gli eliminati e i ritiri

Finora nel giro di un mese ci sono stati già 5 ritiri. Si tratta di Gascoigne, Giorgi, Isoardi, Braida e Guglielmotti a fronte di soli 3 eliminati: Drusilla Gucci, Akash e Daniela Martani.

