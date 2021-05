Anticipazioni Isola dei Famosi puntata stasera venerdì 14 maggio: nomination, eliminati, televoto, sondaggio

Anticipazioni Isola dei Famosi puntata stasera venerdì 14 maggio. Chi saranno gli eliminati al televoto? In nomination ci sono Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò e Emanuela Tittocchia.

Anticipazioni Isola dei Famosi venerdì 14 maggio: nomination

Come detto, in nomination ci sono Roberto Ciufoli (nominato dal gruppo nell’ultima puntata), Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò, che erano già in nomination.

Ecco come hanno votato i singoli concorrenti:

Angela: nomina Roberto.

Miryea: nomina Angela.

Ignazio: nomina Roberto.

Emanuela: nomina Roberto.

Fariba: nomina Awed.

Rosaria: nomina Roberto.

Sarà adesso il televoto a stabilire chi verrà eliminato e chi resterà in gara. Secondo i sondaggi, quella che rischia maggiormente in questo momento è Rosaria.

Sondaggio Isola dei Famosi: chi vince l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi?

Secondo StarCasinò Awed, il giovane youtuber, è in vetta alla classifica: la sua vittoria è quotata a 2,75. La vittoria di Andrea Cerioli è quotata a 3,50. A pari merito con Cerioli, anche la vittoria di Ignazio Moser è data a 3,50.

Sono quasi senza speranze per la vittoria finale Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò, la cui vittoria spicca a 50,00, e non sorprende, infatti, che siano entrambe in nomination.

Isola dei Famosi dove vederlo: diretta tv e streaming

L’Isola dei Famosi andrà in onda in diretta tv su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play. Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le repliche delle puntate.

Le immagini sono trasmesse da Cayo Cochinos con l’inviato Massimiliano Rosolino mentre in studio conduce Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.