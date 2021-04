Anticipazioni isola dei famosi puntata di oggi 12 aprile: televoto, nomination, nuovi naufraghi

La sera di oggi, lunedì 12 aprile, torna l’Isola dei Famosi. Nella puntata odierna verranno lanciate nuove sfide e avverrano nuovi colpi di scena. Ilary Blasi e i commentatori Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi presenteranno un nuovo concorrente.

Isola dei Famosi, nel cast entra anche Ludovico Vecchiarelli

Si tratta del modello e attore Ludovico Vacchelli voluto da Ilary Blasi in questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Vacchelli creerà nuove dinamiche all’interno del reality show. Oltre a lui, già dalla settimana scorsa sono entrati due nuovi volti, quello di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. I telespettatori non vedono a questo punto l’ora di vederli oggi in azione.

I naufraghi sono intanto molto provati dalla fame e dal clima ostico dell’Honduras. Vista la loro scarsa abilità nel procacciarsi cibo, la produzione si è vista costretta a prendere una decisione per aiutare i concorrenti.

Elisa Isoardi che ha perso al televoto contro Andrea Cerioli ed è approdata a Playa Esperanza per continuare a combattere per sperare di rientrare sull’Isola. Scopriremo come se la caverà nella nuova Playa, insieme a Myrea Stabile e a Vera Gemma.

La sera di oggi vedremo anche come si comporteranno i due nuovi volti annunciati già dalla scorsa settimana, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Isola dei Famosi, il nuovo televoto

Durante il corso dell’ottava puntata de l’Isola dei Famosi, i naufraghi scopriranno gli esiti del televoto settimanale. I due nomi dei concorrenti a rischio sembrano essere nuovamente Andrea Cerioli e Drusilla Gucci. Il pubblico a casa non vede a questo punto l’ora di scoprire come andrà a finire tra i due. Appuntamento stasera su Canale 5.