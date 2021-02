Anticipazioni Stasera tutto è possibile oggi martedì 16 febbraio: ospiti e cast fisso

Le anticipazioni della trasmissione Stasera tutto è possibile in onda oggi martedì 16 febbraio alle ore 21:00 su Rai Due. Nella trasmissione condotta da Stefano De Martino ci saranno ospiti che ci faranno ridere ma anche il consueto cast fisso.

Le anticipazioni di Stasera tutto è possibile

Come riportano le anticipazioni nella puntata di oggi di Stasera tutto è possibile Stefano De Martino avrà in studio come ospiti Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso.

Oltre ai tanti ospiti di Stasera tutto è possibile Stefano De Martino avrà dalla sua parte il cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e il bravissimo imitatore Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo molto amato per le sue imitazioni di Maria De Filippi, Mara Venier, Ornella Vanoni e Barbara D’Urso.

I giochi di oggi di Stasera tutto è possibile

Nella quinta puntata dello show saranno riproposti i giochi che lo hanno reso celebre, come La Stanza Inclinata, Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step e lo Speed Quiz. Ci saranno anche nuove prove come All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.

Barbara D’Urso imitata da Vincenzo De Lucia

Nella scorsa puntata di Stasera tutto è possibile aveva fatto molto ridere Barbara D’Urso imitata dal comico Vincenzo De Lucia. La conduttrice Mediaset presa di mira, con tanto di vestito bianco e luci oltre il limite della trasparenza, una caratteristica dei suoi programmi su Canale 5.

Vincenzo De Lucia era entrato in scena vestito di un abito bianco come è tipico dello stile di Barbara D’Urso e aveva esordito: “Oggi caffeuccio dolcissimo. Ieri abbiamo fatto un po’, pensate, 334 milioni di telespettatori. Col cuore…”. Una presa in giro dei soliti messaggi che Barbara D’Urso pubblica su Twitter a proposito degli ascolti delle sue trasmissioni “Domenica Live” e “Live Non è la D’Urso”.