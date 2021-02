Uomini e Donne, anticipazioni di oggi lunedì 22 febbraio. A partire da oggi e per le prossime puntate occhi puntati sull’arrivo della nuova tronista che prenderà ufficialmente il posto di Sophie dopo che la ragazza ha fatto la sua scelta finale con Matteo e rifiutando Giorgio.

Davide invece, l’altro tronista che era presente in studio da settembre scorso, ha scelto Chiara rifiutando Beatrice.

Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 22 febbraio: arriva Samantha

In studio, sempre a partire da oggi, ci saranno anche dei momenti di tensione tra Riccardo e Armando. I due cavalieri del trono over che arriveranno ai ferri corti: Maria De Filippi sarà così costretta ad intervenire.

Ci sarà spazio anche per la presentazione della nuova tronista Samantha. La nuova tronista è una ragazza curvy dalle idee ben chiare e precise.

Uomini e Donne, occhi puntati sulla coppia Riccardo e Roberta

Occhi puntati anche su un’altra coppia, quella formata da Riccardo e Roberta: lui in occasione di San Valentino ha mandato degli sms alla dama per tentare un riavvicinamento.

Roberta però non riesce a cedere del tutto e ammetterà che non si sente bloccata e non desiderata. Lui si arrabbierà tantissimo dopo le affermazioni di Roberta e rivelerà che è lui a non sentirsi desiderato dal punto di vista fisico.

Insomma, una settimana di grossi avvenimenti a Uomini e Donne, il programma del primo pomeriggio condotto da Maria De Filippi su Canale 5.