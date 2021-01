Anticipazioni Uomini e Donne mercoledì 13 gennaio: Armando Incarnato, Sophie Codegoni e Roberta Di Padua, Uomini e Donne

Uomini e donne anticipazioni: Cosa succederà nella puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio, di Uomini e Donne? Ecco qualche anticipazione del programma condotto da Maria De Filippi.

Capitolo Armando Incarnato. Il cavaliere continua la conoscenza delle sue donne: Brunilda e Lucrezia. Armando sembra puntare decisamente su Lucrezia. Il buon Arnaldo oggi chiuderà definitivamente con Brunilda?

La puntata di ieri di Uomini e Donne alla fine si è chiusa con il confronto-scontro tra Sophie, Sophie Codegoni e i due corteggiatori: Antonio e Giorgio.

Al centro della scena poi potrebbe tornare Gemma Galgani. Gemma dovrebbe svelare nuovi dettagli della sua storia con Maurizio Guerci.

Resta su Gemma l’ironia di Tina Cipollari. Tina che non crede affatto all’interesse di Maurizio per Gemma.

Roberta Di Padua, delusa da Riccardo Guarnieri dopo aver assistito al confronto con Ida Platano, ha fatto scendere un nuovo cavaliere, anche se poi ha deciso di non tenerlo

Anticipazioni Uomini e Donne, Sophie Codegoni furiosa in studio

La tronista Sophie Codegoni è diventata una furia con il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura.

Secondo le indiscrezioni l’esterna sarebbe andata malissimo, tanto che sarebbe poi finito tutto tra gli insulti con Giorgio che alla fine avrebbe abbandonato lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne, lo sfogo di Beatrice Buonocore

In questi giorni sui social la corteggiatrice Beatrice Buonocore si è sfogata contro alcuni haters:

“Di solito non faccio queste cose ma ragazzi qua siamo arrivati al limite. Io capisco che faccio parte di un programma televisivo e le critiche è normale che ci siano. Queste non sono critiche, questi sono insulti se non peggio! Dovete capire che siamo umani e abbiamo dei sentimenti, io sono sempre stata trasparente e quindi lo sapete, ma questo è davvero troppo! Le parole hanno un peso! Dateglielo!”. (Fonti: Instagram, Uomini e Donne)