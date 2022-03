Anticipazioni Uomini e Donne 14 marzo 2022: Gemma Galgani corteggia Franco Fioravanti, Ida Platano litiga con Alessandro Vicinanza

Le anticipazioni della puntata del 14 marzo 2022 di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nella puntata odierna, saranno sotto i riflettori delle telecamere Gemma Galgani e Ida Platano del trono over. Gemma corteggia senza profitto Franco Fioravanti, mentre Ida litiga con Alessandro Vicinanza.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 marzo 2022: Gemma non riesce a trovare l’anima gemella

Partiamo dalle vicende sentimentali di Gemma, che comunque sempre gode di ampio risalto nell’ambito della trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi.

Gemma ha deciso di interrompere bruscamente la frequentazione con Leonardo Bozzetti perché ha ricevuto una segnalazione sul suo conto. La dama del trono over ha deciso di buttarsi a capofitto su Franco Fioravanti.

Gemma è tra le più corteggiate del programma di Maria De Filippi ma per sua sfortuna Franco non la pensa in questa maniera. Infatti è uno dei pochi che non ha alcuna intenzione di frequentarla. Quindi, per ora, il corteggiamento di Gemma sta andando a vuoto.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 marzo 2022: amore litigarello tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Passiamo a Ida Platano, altra dama del trono over con tantissimi corteggiatori. Ida sta conoscendo in maniera più approfondita Alessandro Vicinanza. Questo rapporto è abbastanza instabile. Infatti alle volte stanno benissimo insieme mentre altre litigano in maniera burrascosa. E infatti, proprio nel corso dell’ultima puntata del programma tv di Mediaset, hanno litigato pesantemente per motivi legati alle gelosia o alla distanza.

Ida e Alessandro lasceranno lo studio dopo una pesante lite ma poco dopo torneranno nella trasmissione tv per chiarire l’accaduto. Il loro amore è litigarello…