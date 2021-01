Anticipazioni Uomini e Donne puntata venerdì 15 gennaio: Matteo Ranieri, Sophie Codegoni e Davide Donadei

Anticipazioni Uomini e donne puntata 15 gennaio: Cosa succederà nella puntata di oggi, venerdì 15 gennaio, di Uomini e Donne? Ecco qualche anticipazione del programma condotto da Maria De Filippi.

Partiamo col Trono Classico e con Matteo Ranieri, ovvero il corteggiatore di Sophie Codegoni.

Su di lui, raccontano le indiscrezioni, arriverà una segnalazione. Segnalazione che più o meno suonerà così: l’ex fidanzata si sarebbe fatta viva con lui. Matteo, in studio, smentirà tutto. Sarà vero? No? Non resta che aspettare la puntata di oggi.

Il corteggiatore spiegherà che la relazione con l’ex è finita a febbraio e che ha soltanto ricontattato la madre dell’ex per i vestiti. Nulla di più. Matteo, giurerà, non ha più rivisto l’ex.

Finita qui? No. Sophie infatti eliminerà un corteggiatore: si tratta di Antonio Borza già lasciato un po’ da parte nelle ultime puntate.

La 18enne resterà così con due soli corteggiatori: Matteo Ranieri e Giorgio.

Anticipazioni Uomini e Donne 15 gennaio: Davide Donadei tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi

Troveranno spazio in puntata anche le vicende di Davide Donadei che in settimana aveva deciso di non portare in esterna Beatrice Buonocore, uscendo invece con Chiara Rabbi.

Con Chiara il buon Davide ha scambiato anche qualche bacio, con mascherina, cosa che ha fatto infuriare, e non poco, la povera Beatrice.

Faranno pace? Faranno pace Davide e Beatrice? Chissà. (Fonte: Uomini e Donne)