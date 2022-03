Anticipazioni Uomini e Donne 15 marzo 2022: Luca Salatino esce con Miriam, Alessandro Vicinanza lascia lo studio dopo lite con Armando Incarnato

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 15 marzo 2022. Ci sarà spazio sia per il trono over che per quello classico. Nel trono classico, Luca Salatino uscirà in esterna con Miriam mentre in quello over, Alessandro Vicinanza abbandonerà lo studio dopo aver litigato pesantemente con Armando Incarnato.

Anticipazioni Uomini e Donne 15 marzo 2022: Alessandro Vicinanza litiga sia con Ida Platano che con Armando Incarnato

La puntata odierna di Uomini e Donne si aprirà con il trono over. La protagonista di questa puntata sarà Ida Platano. La dama è corteggiata da diverso tempo da Alessandro Vicinanza. Ma la loro relazione è piuttosto burrascosa. Riescono a vivere momenti di armonia ma sono spesso protagonisti di liti piuttosto clamorose.

Perché litigano? Sia per la distanza che per la gelosia. Infatti Alessandro non vuole trasferirsi nella città di Ida. E la dama è gelosa per via di alcuni suoi comportamenti. Questa volta, Ida ha trovato un fedele alleato in Armando Incarnato. Infatti il cavaliere ha preso le sue difese generando un due contro uno. Alessandro, attaccato sia da Ida che da Armando, ha deciso di lasciare lo studio televisivo.

Anticipazioni Uomini e Donne 15 marzo 2022: Luca Salatino ha deciso di frequentare Miriam

Come detto, non si parlerà solamente del trono over ma anche di quello classico. Il protagonista odierno del trono classico sarà Luca Salatino. Il tronista non ha ancora scelto la sua preferita. Quindi resta con i piedi in tre staffe.

Infatti ha tre corteggiatrici: Lilly, che ha baciato nella scorsa puntata, Soraia, che non è stata portata in esterna, e Miriam, che ha deciso di frequentare nella prossima uscita.

Evidentemente, Luca Salatino non è ancora convinto né di Lilly, né di Soraia e per questo motivo ha deciso di dare una opportunità anche a Miriam portandola in esterna. Se son rose, fioriranno!