Anticipazioni Uomini e Donne 21 gennaio 2022, Gemma Galgani e Ida Platano attendono nuovi corteggiatori

Le anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2022 di Uomini e Donne. L’attenzione verrà focalizzata sul trono over e sulle vicissitudini sentimentali di Gemma Galgani (sempre più star del programma tv di Maria De Filippi) e di Ida Platano.

Anticipazioni Uomini e Donne 21 gennaio, Gemma sempre al centro dell’attenzione

Partiamo da Gemma. Nella scorsa puntata, l’avevamo lasciata contesta tra due cavalieri, Stefano e Leonardo. In un colpo solo, li ha liquidati tutti e due (per motivi diversi)!

Partiamo da Stefano, Gemma lo ha frequentato ma alla fine ha stabilito che non era scattata la scintilla con lui. Insomma, le era simpatico ma non se l’è sentita di iniziare una relazione sentimentale. Diverso il discorso con Leonardo. Infatti i due avevano già rotto da un pezzo. Leonardo ha chiesto scusa a Gemma per avere una seconda possibilità ma non è riuscito nel suo intento ed è dovuto tornare a casa.

Uno scenario identico per Ida Platano. L’altra star del trono over, attende nuovi corteggiatori dopo aver chiuso la frequentazione con Fabrizio e la sua decisione di non dare una seconda possibilità a Diego.

Di conseguenza, sono attesi nello studio di Maria De Filippi, nuovi corteggiatori sia per Gemma Galgani che per Ida Platano.

Anticipazioni Uomini e Donne 21 gennaio, situazione complicata per Armando Incarnato

Situazione turbolenta anche per il cavaliere Armando Incarnato. Infatti ha litigato pesantemente sia con Stefania che con Gloria.Quindi anche lui è in attesa di innamorarsi di una nuova dama nello studio di Uomini e Donne.

Sarà poi tempo di nuove uscite in esterna per i due tronisti del trono classico, Matteo e Luca. Potrebbero entrare in concorrenza per qualche corteggiatrice particolarmente avvenente…