Anticipazioni Uomini e Donne 26 maggio, Ida Platano e Riccardo Guarnieri pronti a lasciare lo studio insieme. Nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Le anticipazioni della puntata del 26 maggio 2022 di Uomini e Donne. Importanti novità nella trasmissione tv condotta da Maria De Filippi. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono più innamorati che mai e potrebbero lasciare lo studio del programma tv per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Gemma Galgani non è ancora arrivata ad una scelta, in arrivo per lei un nuovo corteggiatore. Sarà la volta buona? Se son rose, fioriranno!

Anticipazioni Uomini e Donne 26 maggio, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di abbandonare lo studio insieme

Come detto, i grandi protagonisti di questa puntata saranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri. C’è stato un ritorno di fiamma tra i due dopo che Riccardo ha consegnato delle rose rosse ad Ida al termine della sfilata maschile del trono over. I due sono tornati molto affiatati e per questo motivo hanno deciso di abbandonare lo studio della trasmissione tv per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 maggio, un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Nella puntata di oggi ci sarà spazio anche per Gemma Galgani che da anni è la donna di punta della trasmissione tv di Maria De Filippi. Gemma ha deciso di chiudere la frequentazione con Maurizio perché non c’è più affinità né dal punto di vista fisico, né da quello mentale. Chiusa una porta, si apre un portone ed infatti oggi Gemma accoglierà un nuovo corteggiatore da Caserta.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 maggio, Veronica Raimondi esce con Matteo

Oggi ci sarà spazio anche per il trono classico. Veronica Raimondi era indecisa tra più corteggiatori ma nelle ultime ore sembra indirizzarsi con più decisione verso Matteo. Ed infatti la tronista ha deciso di uscire proprio con questo ragazzo. Sarà vero amore? Lo scopriremo presto.