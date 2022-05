Anticipazioni Uomini e Donne 27 maggio: Ida Platano e Riccardo Guarnieri ennesima rottura, Veronica orientata verso Andrea

Le anticipazioni della puntata del 27 maggio 2022 di Uomini e Donne, saranno tre i protagonisti della puntata odierna: Ida Platano, Riccardo Guarnieri e la tronista del trono classico Veronica.

La puntata odierna di Uomini e Donne verrà aperta dal trono over perché è quello che interessa maggiormente agli spettatori della trasmissione tv di Maria De Filippi. Spesso la protagonista indiscussa è Gemma Galgani ma in questa settimana è stata messa in secondo piano per dare spazio a Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Tra Riccardo è Ida è un vero tira e molla. I due ex sembravano intenzionati a lasciare lo studio del programma tv di Maria De Filippi per ricominciare la loro relazione sentimentale lontano dalle telecamere ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di clamoroso.

Infatti hanno litigato nuovamente. Quindi si potrebbe passare, nel giro di poche ore, dal ritorno di fiamma alla nuova rottura della coppia. Oggi spiegheranno i motivi del loro nuovo litigio.

Le anticipazioni della puntata del 27 maggio 2022 di Uomini e Donne, Veronica sempre più presa da Matteo

In maniera marginale, ci sarà spazio anche per il trono classico. Luca non ha ancora una preferita e per questo motivo continua ad uscire sia con Lilli che Soraia. Mentre Veronica si sta orientando verso Matteo. Infatti, in questo momento, Matteo è favorito su Andrea in ottica scelta futura.