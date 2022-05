Anticipazioni Uomini e Donne 5 maggio, Riccardo Guarnieri interrompe frequentazione con Mariagrazia

Le anticipazioni della puntata del 5 maggio di Uomini e Donne. Il protagonista di questa puntata sarà Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del trono over interromperà bruscamente la sua frequentazione con Mariagrazia.

Le anticipazioni della puntata del 5 maggio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Mariagrazia smettono di frequentarsi

Come detto, la sorpresa del giorno nello studio di Maria De Filippi è quella di Riccardo Guarnieri e Mariagrazia che hanno deciso di non frequentarsi più. La coppia sembrava molto affiatata ma evidentemente è successo qualcosa che ha rotto la loro armonia. L’ha rotta a tal punto da portare ad una frattura insanabile. Quindi, sia Riccardo che Mariagrazia tornano sul ‘mercato’. Nei prossimi giorni potranno iniziare la frequentazione con altre persone presenti in studio.

Per quanto riguarda Catia Franchi, altra protagonista del trono over, va detto che non ha ancora scelto il suo preferito. Infatti sta uscendo con Biagio Di Maro come con altri cavalieri. Insomma, non ha ancora le idee chiare. Così come le idee chiare non ce le ha nemmeno Gemma Galgani. Gemma si trova da anni nella trasmissione di Maria De Filippi ma non riesce ancora a trovare l’uomo della sua vita.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 maggio, tocca al trono classico con Luca Salatino

Per quanto riguarda il trono classico, oggi non ci sarà spazio per Veronica Raimondi (che ha avuto molta visibilità nella puntata di ieri) ma sarà la volta di Luca Salatino. Il tronista sta compiendo gli ultimi passi per scegliere la sua preferita. Restano in gioco solamente Soraia e Lilli.