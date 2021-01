Anticipazioni Uomini e Donne giovedì 14 gennaio: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Davide Donadei e Sophie Codegoni

Uomini e donne anticipazioni: Cosa succederà nella puntata di oggi, giovedì 14 gennaio, di Uomini e Donne? Ecco qualche anticipazione del programma condotto da Maria De Filippi.

Per Davide Donadei e Sophie Codegoni si avvicina il momento della scelta.

Davide questa settimana ha scelto di vedere ancora Chiara. Con lei il rapporto d’altronde sta crescendo sempre più.

Sophie Codegoni invece avrà un confronto con Matteo a causa di una segnalazione sull’ex fidanzata.

Anticipazioni uomini e donne: Trono Over

Tra i protagonisti del trono over invece Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dovranno provare a risolvere la loro situazione.

Riccardo, raccontano le prime indiscrezioni, chiederà a Maria De Filippi di poter provare a chiarire con Roberta per riprendere la frequentazione.

Riccardo le dirà di voler provare a concentrarsi solo su di lei senza vedere altre persone.

Finita qui? No. Simone, raccontano gli addetti ai lavori, lascerà il programma.

Anticipazioni Uomini e Donne, lo sfogo di Beatrice Buonocore

In questi giorni sui social la corteggiatrice Beatrice Buonocore si è sfogata contro alcuni haters:

“Di solito non faccio queste cose ma ragazzi qua siamo arrivati al limite. Io capisco che faccio parte di un programma televisivo e le critiche è normale che ci siano. Queste non sono critiche, questi sono insulti se non peggio! Dovete capire che siamo umani e abbiamo dei sentimenti, io sono sempre stata trasparente e quindi lo sapete, ma questo è davvero troppo! Le parole hanno un peso! Dateglielo!”. (Fonti: Instagram, Uomini e Donne)