Anticipazioni Uomini e Donne la scelta, mercoledì 14 luglio: questa sera Lorenzo Riccardi

Le anticipazioni di Uomini e Donne: la scelta, in onda questa sera, mercoledì 14 luglio, in prima serata su Canale 5. Uomini e Donne infatti torna in tv con Mediaset che ha deciso di affidare al dating show di Maria De Filippi alcune prime serate. Vediamo le anticipazioni della prima puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne la scelta, mercoledì 14 luglio

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda stasera 14 luglio, la scelta protagonista sarà quella di Lorenzo Riccardi indeciso tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Chissà chi sceglierà il tronista tra le due belle pretendenti. Il pubblico ovviamente spera che ci possa essere un lieto fine.

Ma oltre a lui ci saranno anche Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Saranno mandate infatti mandate in onda le fasi salienti del Trono classico che 2 anni fa furono trasmesse dal Castello di Torcrescenza, dove venne dato spazio non solo ai tronisti e alle loro corteggiatrici/tori ma anche alle rispettive famiglie ed amici con un cameo di Giulia De Lellis in veste di party planner e Valeria Marini.

Uomini e Donne la scelta, quante puntate

Le puntate previste per la scelta di Uomini e Donne in prima serata al momento sono quattro: precisamente quelle andate in onda nel 2019. Per i nuovi tronisti di Uomini e Donne invece bisognerà ancora aspettare la nuova stagione autunnale, che avrà inizio a settembre 2021. Insomma, per rendere meno lunga l’attesa, Canale 5 dà la possibilità agli affezionati di Uomini e donne di rivedere quello che è accaduto durante il Trono classico ed Over nell’edizione 2018/2019.