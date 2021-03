Anticipazioni Uomini e Donne news puntata di oggi mercoledì 24 marzo: piccolo incidente per Gemma

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi mercoledì 24 marzo. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda il consueto dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani, che avrà un incidente durante il programma.

Anticipazioni Uomini e Donne mercoledì 24 marzo

Come riportano le anticipazioni l’ingresso in studio di Gemma Galgani sarà accompagnato dalla sigla di Vola Vola l’Ape Maya, scelta da Tina Cipollari. Gemma alla fine della passerella però cadrà dalle scale e Maria De Filippi noterà del sangue e Gemma spiegherà di essersi sbucciata entrambe le ginocchia. Sarà quindi costretta a lasciare la trasmissione per ricevere le medicazioni, con Tina Cipollari che non perderà occasione per commentare l’accaduto.

La puntata poi continuerà con l’ingresso in studio di Maurizio Giaroni che comincerà a raccontare i dettagli della serata trascorsa con Gemma. A quel punto Gemma Galgani rientrerà in studio per un confronto con Maurizio e i due diranno di essersi ritrovati. Una decisione che però scatenerà le polemiche, soprattutto da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Troppo per Maurizio che dirà di voler lasciare il programma.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nell”ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo visto la lite tra Gianni Sperti e Maria. Lite cominciata già nelle puntate precedenti. Un momento che prende spunto proprio dalla scelta di Claudio e Sabina. Gianni dice a Maria “L’amica tua se ne va e tu sei ancora qua”. La discussione poi verte su alcuni ritocchini estetici. E qui si ricollega la vicenda di Alessandro, che vorrebbe rifarsi il naso. La De Filippi dice che lui avrebbe voluto tornare in studio con le bende, ma lui dice che non è vero. Di Alessandro si parlerà anche perché sta uscendo con Federica.

Uomini e Donne, dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 24 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.