Anticipazioni Uomini e Donne oggi 10 maggio: Isabella e Fabio, Biagio, Alessandro V e Ida e Riccardo

Cosa succederà oggi, 10 maggio, a Uomini e Donne? Secondo le indiscrezioni sembra che in studio arriveranno Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due, che si sono conosciuti proprio nel programma, potrebbero anche annunciare un possibile futuro matrimonio.

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne

Durante la puntata poi si parlerà anche delle vicende amorose di Biagio e Alessandro V.

Secondo i vari resoconti Tina Cipollari inviterà Biagio a fare la passerella sulle note di una canzone scelta dalla stessa opinionista. Chissà quale sarà la canzone scelta.

Al centro dello studio, poi, dovrebbe accomodarsi Alessandro Vicinanza che sta portando avanti una conoscenza con una ragazza con cui tutto sembra procedere al meglio.

Finita qui? Forse no. In molti infatti scommettono che anche oggi si potrebbe tornare a parlare della storia delle storie di Uomini e Donne: quella tra Ida e Riccardo. La dama di Brescia riuscirà a lasciarsi alle spalle Riccardo o prova ancora qualcosa per lui? Riuscirà Ida a concentrarsi solo su Marco? Riccardo davvero non prova più niente per lei? Queste le domande rimaste ancora senza risposta.

Luca e Veronica sceglieranno entro maggio?

Salvo sorprese, entro l’ultima settimana di maggio, si dovrebbe poi concludere il percorso dei tronisti Veronica e Luca.

I due stanno passando dei giorni importanti in vista della loro scelta. Sarà proprio Luca Salatino, almeno così sembra, a fare la prima scelta.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.