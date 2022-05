Anticipazioni Uomini e Donne oggi 12 maggio: Ida e Riccardo, Tina Cipollari furiosa con un cavaliere

Ida e Riccardo ai ferri corti? La dama chiuderà definitivamente la storia con lui? Questo è quello che dicono le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 12 maggio, di Uomini e Donne.

Nel corso della nuova puntata, stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Ida dovrebbe mettere un punto al suo rapporto con Riccardo. La dama dirà addio ai balli in studio così come alle conversazioni al termine delle varie registrazioni. In compenso porterà avanti la sua conoscenza con Marco. Come si comporterà Riccardo?

Lite tra Tina Cipollari e un nuovo cavaliere

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi dovrebbe chiamare al centro dello studio un nuovo cavaliere che, nel corso della presentazione, si lascerà andare a qualche dichiarazione poco carina nei confronti delle donne. Parole che faranno scattare una durissima reazione di Tina Cipollari che sarà protagonista di uno scontro con il nuovo protagonista del parterre del trono over.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.