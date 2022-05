Anticipazioni Uomini e Donne oggi 13 maggio: Isabella e Fabio, Alessandro e Pinuccia

Secondo le anticipazioni che è possibile leggere sui vari siti specializzati oggi, venerdì 13, a Uomini e Donne dovrebbero tornare in studio Isabella e Fabio.

I due, che si sono conosciuti e innamorati proprio nel salotto di Canale 5, annunceranno che presto convoleranno a nozze. La notizia, che era già stata data al magazine del programma, in studio scatenerà qualche polemiche. Tina infatti ne approfitterà per prendersela un po’ con la povera Gemma Galgani.

Alessandro e Pinuccia

Durante la puntata ci sarà spazio anche per Alessandro, sempre più amato dal pubblico e Pinuccia. La coppia, che aveva interrotto la conoscenza nei mesi scorsi per volere di lui, ha ripreso a sentirsi in settimana.

La povera Pinuccia, come già fatto in passato, proverà di nuovo a trasformare l’amicizia con Alessandro in amore. Ma il buon Alessandro, raccontano le cronache, non ne vorrà proprio sapere.

Infine Vincenza, anche lei una delle protagoniste del trono Over, riceverà in studio un nuovo corteggiatore.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.