Anticipazioni Uomini e Donne oggi 9 maggio: Ida e Riccardo e le vicende di Alessandro e Bruno

Nella puntata di oggi, 9 maggio, di Uomini e Donne i protagonisti in studio saranno, ancora una volta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Il possibile ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo

Perché Riccardo è tornato in studio? Ida è ancora innamorata di lui? Nelle ultime puntate Riccardo è uscito con più donne ma tutte le storie sono finite più o meno male. Tanto che in molti anche in studio hanno il sospetto che in realtà Riccardo sia tornato a Uomini e Donne solo per Ida. Ida che da qualche puntata è sotto critica da parte di Tina. L’opinionista è infatti convinta che lei sia ancora innamorata di Riccardo. Lui nega completamente. Lei invece alla domande risponde con meno fermezza. Come finirà tra i due?

Il trono Over

Oggi non ci saranno i protagonisti del trono classico. Almeno queste sono le indiscrezioni. In studio invece si alterneranno gli Over tra cui Alessandro che, dopo aver conosciuto una nuova signora, Concetta, deciderà però di non tenerla in studio. Lo stesso Alessandro però rivelerà di aver notato un’altra dama. Chi sarà?

In studio entrerà una dama anche per un altro protagonista del trono Over, Bruno. Il buon Bruno da tempo sta cercando una donna che voglia trasferirsi a casa sua senza perder troppo tempo. Il problema è che questo suo atteggiamento molto diretto sta allontanando le varie dame. Riuscirà Bruno nella sua impresa?

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.