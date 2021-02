Anticipazioni Uomini e Donne oggi giovedì 11 febbraio: Gemma torna protagonista, trono classico, trono over

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi giovedì 11 febbraio. Come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì va in onda la trasmissione Mediaset di Maria De Filippi e nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni, si parlerà molto di Gemma Galgani e del trono over.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi giovedì 11 febbraio

Come riportano alcune anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi Gemma Galgani, dopo la fine della storia con Maurizio Guerci sta frequentando un altro cavaliere che si chiama an che lui Maurizio. Quest’ultimo, però, sta conoscendo anche Maria. Gemma nella puntata di oggi ammetterà di sentirsi presa in giro da Maurizio il quale si sarebbe lamentato perché lei non ha parlato di un quadro che avrebbe fatto realizzare da un suo amico.

Gemma pensa quindi che Maurizio si stia interessando a lei solo per avere visibilità. Sarà come sempre Maria De Filippi a indagare e cercare di capire se Gemma abbia effettivamente ragione. Anche perché c’è uno scambio di foto molto sospetto tra Maurizio e Maria, con un’immagine di lui a petto nudo.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne c’è stata la scelta di Davide Donadei. Il tronista pugliese infatti, dopo parecchie settimane, ha deciso la sua dama tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. La prima corteggiatrice ad entrare nello studio di Uomini e Donne è stata Beatrice Buonocore. Per il tronista pugliese non è stato facile annunciare la scelta.

Davide ha spiegato a Beatrice di non poterla scegliere. In lacrime, la Buonocore ha lasciato lo studio dove, poco dopo, è arrivata Chiara Rabbi a cui il tronista pugliese ha raccontato di averla scelta. Chiara ovviamente ha accettato e la coppia, dopo aver ottenuto l’autorizzazione di Maria De Filippi, si è abbracciata dando ufficialmente il via alla loro storia d’amore.

Uomini e donne, anticipazioni: dove vedere la diretta tv e streaming

