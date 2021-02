Anticipazioni Uomini e Donne oggi giovedì 18 febbraio: la scelta di Sophie Codegoni

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi giovedì 18 febbraio. Anche oggi, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, va in onda la trasmissione Mediaset di Maria De Filippi e nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni, potrebbe esserci la scelta di Sophie Codegoni.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi giovedì 18 febbraio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne come riportano le anticipazioni potrebbe esserci finalmente la messa in onda della scelta di Sophie Codegoni. La tronista del trono classico di Uomini e Donne dopo aver eliminato diversi corteggiatori, si è concentrata su Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri.

In particolare con Matteo, Sophie dopo diverse esterne, ma anche dopo diversi problemi iniziali, sembrerebbe aver trovato la giusta sintonia. Ma anche Giorgio non è ancora del tutto fuori dai giochi. Vedremo quale sarà la scelta di Sophie.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne invece c’è stato grande spazio al trono over. In particolare a Maurizio che avrebbe dovuto fare la sua scelta tra Gemma e Maria. Maurizio infatti ha passato del tempo in privato (da soli ma con telecamere e microfoni accesi) con Gemma e poi farà la stessa cosa con Maria.

Nel momento in privato con Maria Maurizio è stato meno freddo rispetto a quando si è trovato da solo con Gemma. Una volta tornati in studio poi ecco il momento della scelta, ma Maurizio ha chiesto ancora del tempo perché evidentemente non si è ancora sentito pronto a scegliere tra le due dame.

Uomini e Donne: dove vedere la diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e Donne.