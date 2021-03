Anticipazioni Uomini e Donne oggi lunedì 8 marzo: Maria Tona tra Alessandro e Maurizio, la sfilata degli uomini

Anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi lunedì 8 marzo. Protagonista sarà, per il trono over, Maria Tona. La tronista sarà divisa tra Alessandro e Maurizio (anche se pare aver già scelto). Altro momento topico della puntata sarà la sfilata degli uomini.

Anticipazioni Uomini e Donne 8 marzo: torna Maria Tona

Dopo aver frequenstato Biagio e Maurizio, Maria Tona adesso è tra Alessandro e lo stesso Maurizio. Con Alessandro c’è stato già un bacio, quindi forse ha già scelto. E di lui dice: “Lo trovo affascinante e coraggioso. Un uomo che ha un’energia diversa dagli altri: è un paracadutista un grandissimo lavoratore, mi tratta benissimo, Inoltre, a lui non interessa proprio della nostra differenza di età, mi fa sentire una ragazzina”. Ma la frequentazione con Alessandro non le impedisce di conoscere meglio anche Maurizio, con il quale tuttavia sembra più frenata.

Anticipazioni Uomini e Donne: la sfilata degli uomini

La sfilata degli uomini in questa puntata avrà un tema: “L’amore come in un film”. Apriranno la sfilata Giacomo e Massimiliano. Poi sfileranno Riccardo Guarnieri, il siciliano Gerò, Armando Incarnato, Biagio, Maurizio G, Alessandro, Maurizio il Poeta, Luca, Roberto e Claudio. Piccolo spoiler: alla fine dell’esibizione ci sarà un vincitore.

Uomini e donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 5 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.